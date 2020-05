Holanda aconselha solteiros a encontrarem um parceiro sexual durante o isolamento

Homens e mulheres que estejam solteiros na Holanda estão a ser aconselhados, pelo Instituto Nacional Holandês de Saúde Pública e Meio Ambiente, a procurar um parceiro sexual durante o isolamento causado pela pandemia de covid-19.



A medida surge após críticas à regra que permitia visitas em casa mas obrigava os visitantes a manterem 1,5 metros de distância dos anfitriões.





Os cientistas do Instituto revelam que "faz sentido que uma pessoa solteira queira manter contacto físico" e os riscos da intimidade devem ser controlados."Discutam a melhor forma para o fazerem juntos", sugerem. "Por exemplo, encontrem-se com a mesma pessoa para manter contacto físico ou sexual, desde que estejam ambos livres da covid-19. Combinem com quantas pessoas cada um de vocês vai estar. Quantas mais pessoas virem, maior a probabilidade de contágio do novo coronavírus", explicam.