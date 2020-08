Holanda alarga restrições aos destinos de viagens devido ao novo coronavírus

A partir desta noite, os holandeses que se desloquem às regiões espanholas de Madrid, ilhas Baleares, Burgos, Salamanca, Almería e Navarra, estão sujeitos a uma “recomendação urgente” de que façam quarentena no regresso aos Países Baixos. Além destas regiões espanholas, o governo holandês também incluiu as cidades francesas de Paris e Marselha e ainda a capital belga, Bruxelas. Todos estes locais foram agora colocados sob ‘aviso laranja’ o que significa que os holandeses só podem viajar para estes sítios com justificações fortes e passam também a estar sujeitos a uma “recomendação urgente” de que façam quarentena, no mínimo de duas semanas, no regresso aos Países Baixos. São também exigidos testes à Covid-19 a todos os viajantes que regressem dessas áreas, tendo o executivo holandês instalado zonas de testagem no Aeroporto de Schiphol, em Amesterdão. O aumento de restrições deve-se ao crescimento do número de casos não só no país mas nas zonas em questão, numa altura em que os Países Baixos acabaram de ser removidos da lista de países que fazem parte dos corredores aéreos para o Reino Unido.





Presidente de agência irlandesa demite-se

O Presidente da agência de promoção de turismo da Irlanda, Michael Cawley, demitiu-se depois de ter ido de férias... para Itália. O Ministério do Turismo irlandês já aceitou a demissão do agora ex-presidente, que optou por sair do país numa altura em que o governo pediu a toda a população que evitasse fazer férias no estrangeiro. A Irlanda já registou mais de 1700 mortes provocadas pelo novo coronavírus e está perto de atingir as 27 mil infeções.