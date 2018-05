Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Holanda e Austrália responsabilizam Rússia pelo míssil que destruiu o avião com 298 pessoas a bordo

Incidente aconteceu em julho de 2014.

10:20

A Holanda afirmou esta sexta-feira que responsabilizou o Estado russo pelo que chamou de seu papel na queda do avião da companhia Malaysia Airlines em julho de 2014, que vitimou os 298 passageiros a bordo.



"Pedimos à Rússia que aceite sua responsabilidade e coopere no processo de estabelecer a verdade e alcançar a justiça para as vítimas do voo MH17", disse o ministro holandês das Relações Exteriores, Stef Blok.



A Rússia negou até à data qualquer envolvimento, afirmando na passada quinta-feira que nenhum de seus mísseis teria entrado na Ucrânia, apesar das provas fotográficas apresentadas pelos investigadores deste caso.



Os investigadores não conseguiram identificar o autor do disparo do míssil, mas o ministro holandês das Relações Exteriores, Stef Blok, disse a repórteres na sexta-feira que as conclusões "apontam para o envolvimento direto da Rússia".



Blok disse que as tentativas de responsabilizar a Rússia pela queda do avião sob a lei internacional seriam um processo paralelo diferente da investigação em curso pelos investigadores que procuram estabelecer responsabilidade criminal individual.