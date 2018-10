Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Holanda e Reino Unido acusam Rússia de ataques informáticos para minar democracias

Espiões russos detidos em Haia vigiavam análise do caso Skripal.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:33

A Holanda e o Reino Unido acusam a Rússia de orquestrar uma campanha global de ataques informáticos para minar as democracias ocidentais. Usando linguagem muito dura, Londres disse que a Rússia está a comportar-se como "um estado pária".



A Holanda, por seu lado, diz ter evitado, em abril, uma tentativa de violação da rede da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW), numa altura em que investigava o veneno usado no ataque contra o ex-espião russo Sergei Skripal, em Inglaterra, e as armas químicas usadas pelo regime sírio, apoiado pela Rússia.



Foram capturados na altura e expulsos quatro russos, apanhados com equipamento de vigilância num hotel próximo da sede da OPCW, em Haia.



Um computador apreendido aos suspeitos foi usado em vários países, entre eles a Malásia, onde foi usado para espiar a investigação ao derrube do voo MH-17, em 2014, na Ucrânia, que vitimou 298 pessoas.



A Rússia nega tudo e fala de "obsessão de espiões" e de "um cocktail diabólico" de pura "imaginação".