Holanda expõe espiões russos que tinham como alvo organização que investiga armas químicas

Ação coordenada de vários países expõe ações de espionagem russa na Europa e nos EUA.

16:15

As autoridades holandeses revelaram esta quinta-feira ter expulso quatro agentes secretos russos em Abril, travando um ciberataque. A saída forçada deu-se devido a um plano dos russos para atingir a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), com sede em Haia e que está a investigar o envenenamento dos Skripal em Salisbury.



Os quatro cidadãos russos expulsos eram membros do GRU, os serviços secretos militares, confirmou a ministra da Defesa holandesa, Ank Bijleveld.



Numa conferência de imprensa inédita, a polícia holandesa explicou os detalhes da operação que os russos estavam a desenvolver na Holanda. Os quatro agentes russos chegaram ao país a 10 de abril e alugaram um carro, que estacionaram num hotel próximo da sede da OPAQ, em Haia. Equipados com vários equipamentos informáticos e smartphones, tentaram entrar nos sistemas informáticos da organização.



Mas foram detetados e a operação ruiu. Grande parte do material informático foi recuperado quando os russos saíram apressadamente do país, ao aperceberem-se de que a operação tinha sido desmascarada.



Além do caso do envenenamento dos Skripal, a OPAQ tem investigado os ataques químicos na Síria, bem como a queda do voo MH17 por cima da Ucrânia, que se suspeita ter sido causada por um míssil russo entregue às forças rebeldes que o Kremlin apoia contra Kiev..



A Rússia sempre negou qualquer envolmento com ataques com armas químicas. Porém, os GRU têm sido apontados como culpados do ataque contra Sergei e Yulia Skripal em Março.



Rússia acusada de ataques em várias partes do mundo



Esta quinta-feira, também as autoridades americanas e britânicas vieram acusar a Rússia de estar na origem de vários ataques informáticos. Os ingleses apontam a Rússia como autora do ataque ao comité do Partido Democrático, que levou à divulgação e emails comprometedores da campanha de Hillary Clinton.



Num outro caso, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a acusação contra sete agentes de inteligência russos, suspeitos de crimes que vão desde a pirataria informática, fraude, roubo de identidade e lavagem de dinheiro, a propósito do escândalo de doping de atletas russos, sob a égide do governo de Putin.