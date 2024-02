Holandês morre após assalto em São Paulo

Um cidadão holandês, de 58 anos, morreu num hospital, em São Paulo, duas semanas depois de ter sido brutalmente espancado durante um assalto.Tudo aconteceu a 13 de janeiro numa zona histórica do centro da cidade, quando Hessel Hoeskstra estava com um amigo, também holandês. Imagens de câmaras de videovigilância da rua mostram o momento em que os dois estrangeiros são cercados por um grupo de homens.A vítima estava temporariamente no Brasil para realizar um trabalho para o qual fora convidado por uma empresa. O amigo deixou o emprego e voltou para a Holanda. A polícia tenta agora identificar os ladrões, apelidados de Gang da Correntinha.