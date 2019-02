Hollywood prepara-se para os Óscares entre polémicas, canábis e merchandising

Carpete vermelha tem 274 metros.

Por Lusa | 07:58

Para as centenas de pessoas que se acotovelam a tirar fotos com a passadeira vermelha em fundo, à porta do Dolby Theatre em Hollywood, os percalços da 91ª edição dos Óscares são indiferentes.

Depois de lidar com várias polémicas e ser obrigada a alterar decisões, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai entregar as estatuetas mais cobiçadas da indústria em 24 categorias, na primeira edição dos últimos trinta anos que não terá apresentador.

A montagem da estrutura, que ocupa uma grande porção do passeio da fama, na Hollywood Boulevard, começou no início da semana e teve o ponto alto com o desenrolar dos 274 metros de carpete vermelha, que fica protegida com plástico até à cerimónia.