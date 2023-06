Homem a dormir dispara tiro na própria perna enquanto sonha com roubo dentro de casa

Mark Dicara, de 62 anos, disparou um tiro na própria perna enquanto dormia. O homem estava a sonhar que um ladrão invadia a sua casa quando, para se defender do criminoso, agarrou na arma que tinha em casa e disparou um tiro na escuridão. Imediatamente acordou e apercebeu-se de que tinha disparado na própria perna. O caso aconteceu a 10 de abril em Illinois, nos Estados Unidos.De acordo com o Daily Mail, o homem foi levado de urgência para o hospital.As autoridades norte-americanas descobriram que Mark não tem o cartão de identificação de proprietário de arma de fogo, uma vez que tinha sido revogado.Após a detenção, o Gabinete do Procurador do Estado do Condado de Lake anunciou que iria apresentar queixa contra Mark Dicara por posse de uma arma de fogo ilegal e disparo imprudente de arma de fogo.Mark Dicara deverá comparecer em tribunal a 29 de junho, depois de pagar uma caução de cerca de 137 mil euros-