Homem abandona ilha onde viveu sozinho durante 32 anos

Depois de iniciar a viagem marítima, as dificuldades no mar obrigaram-no a mudar de destino, tendo ido parar à ilha Budelli, onde decidiu ficar. Uma vez que o guardião da ilha estava prestes a reformar-se, Mauro ofereceu-se para ficar com o lugar.

No entanto, Mauro tem enfrentado várias ameaças para deixar a ilha ao longo dos anos. Foi criada uma petição assinada por mais de 70 mil pessoas que defendiam a sua permanência na ilha. No domingo, o homem decidiu que se ia embora definitivamente. De acordo com o jornal "The Guardian", Mauro revelou que se mudaria para um pequeno apartamento na ilha vizinha. "A minha vida não vai mudar muito, ainda vou ver o mar", concluiu.

Mauro Morandi, de 81 anos, mudou-se para Budelli, em 1989, e por lá viveu sozinho durante 32 anos. Por pressão das autoridades locais, o homem foi agora obrigado a abandonar a ilha italiana."Vou embora com a esperança de que no futuro a Budelli esteja protegida como eu a protegi durante 32 anos", pode ler-se na sua página no Facebook.Em declarações à "BBC", em 2018, o ex-professor de educação física contou que sempre foi um pouco rebelde. Depois de se ter fartado do consumismo e da situação política de Itália, Mauro decidiu isolar-se numa ilha, com o objetivo de começar "uma nova vida perto da natureza".