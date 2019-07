Homem abre caixa com mais de 30 anos e encontra cadáver de bebé congelado

Um homem de 37 anos, que viveu toda a sua vida com a mãe, descobriu que a progenitora guardava um cadáver de um bebé numa caixa. A mulher alegava sempre que, lá dentro, estava o topo do bolo do seu casamento, em Saint Louis, Missouri, nos Estados Unidos.Segundo avança a imprensa norte-americana, o corpo do bebé esteve sempre no congelador, enrolado numa manta cor de rosa."Tenho 37 anos e aquilo esteve no meu congelador por 37 anos, e sempre me disseram que era a parte de cima do bolo de casamento", assumiu Adam Smith, de acordo com a imprensa.Antes de o homem encontrar o bebé no congelador, a mulher, que morreu de cancro no dia 21 de julho, havia dito ao filho que tinha perdido um bebé à nascença.As autoridades de Saint Louis está a investigar o caso.