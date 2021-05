Homem abre fogo em festa de aniversário e faz seis mortos. Namorada entre as vítimas

Um homem matou seis pessoas, incluindo a namorada, ao abrir fogo numa festa de aniversário no Colorado, Estados Unidos, na manhã deste domingo.Entre as vítimas não houve crianças uma vez que estas se encontravam numa carrinha no parque de estacionamento.."O suspeito, namorado de uma das vítimas, conduziu até à residência, entrou e começou a disparar contra as pessoas na festa antes de se suicidar", disse um comunicado divulgado pelo Departamento de Polícia de Colorado Springs.O motivo para o tiroteio ainda não foi determinado.A polícia disse que omitiu a divulgação de detalhes do tiroteio ao longo de várias horas "a fim de notificar adequada e respeitosamente os parentes do falecido e garantir que o apoio estivesse disponível".Os nomes das vítimas serão divulgados mais tarde, revelou o comunicado.