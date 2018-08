Homem acusado de assassinar a ex-noiva do irmão

Antes de morrer, a vítima avisou os colegas que estava a ser ameaçada.

15:49

O irmão do ex-noivo de Samantha Eastwood foi esta segunda-feira julgado pelo homicídio da mesma. Michael Stirling, de 32 anos, foi ouvido em tribunal e durante os três minutos da sessão apenas teve de confirmar o nome, morada e data de nascimento.

O homem está preso pela morte da ex-mulher do irmão. O corpo de Samantha, de 28 anos, foi encontrado pelas autoridades no Reino Unido. O pai do suspeito também foi detido pela polícia por suspeitas de ser cúmplice do crime.

A mulher esteve desaparecida durante oito dias até o corpo ser encontrado. Segundo relatos de um colega de trabalho de Samantha, a mulher tinha vindo a ser ameaçada antes de ser dada como desaparecida.

"Samantha pediu a um dos colegas para falarem com a polícia caso ela não fosse ao trabalho", afirmou uma testemunha ao jornal britânico Daily Mail.

Amigos e familiares iniciaram uma campanha de angariação de fundos para tentar recolher dinheiro para o funeral de Samantha.