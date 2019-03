Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem acusado de encenar o próprio sequestro para fugir a dívidas

Robert Brandel, de 60 anos, vai ser presente a tribunal no final deste mês.

13:15

Um homem de 60 anos, Robert Brandel, foi acusado de encenar o seu próprio sequestro para evitar pagar várias dívidas que tinha, devido a apostas perdidas no Super Bowl, evento desportivo de futebol americano.



O homem foi encontrado, esta quarta-feira, amarrado dentro do próprio camião, em Buffalo, Nova Iorque, nos EUA. O suspeito afirma que foi sequestrado por dois homem armados, que o amarraram e fecharam no veículo.



Em declarações à polícia, o homem afirma que ia encontrar-se com os supostos sequestradores, esta segunda-feira, porque ambos faziam parte de um grupo online de apostas. Durante o encontro, os dois homens ameaçaram Robert Brandel e roubaram-lhe 14 mil euros. Segundo consta, de seguida deixaram-no amarrado dentro do camião num parque de estacionamento longínquo do centro da cidade.



Segundo o canal BBC News, as autoridades suspeitaram de imediato das acusações do homem porque este quando encontrado estava com a barba feita e bastante calmo. "Uma pessoa normal que foi sequestrada ou passou por algo assim, o seu ritmo cardíaco seria muito alto, estaria preocupada, deprimida e num turbilhão de emoções", sublinharam as autoridades.



O polícia local James O'Callaghan acabou por confirmar as suspeitas. "Após várias entrevistas e com o avançar da investigação tivemos a certeza de que esta história elaborada foi fabricada", revelou ao canal.



Robert Brandel será presente a tribunal ainda no final do mês de fevereiro.