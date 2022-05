Homem admite "homicídio por negligência" após ter estrangulado jovem até à morte

Um homem, de 31 anos, admitiu esta segunda-feira ter matado uma jovem, que foi encontrada estrangulada perto do Castelo de Pembroke, no sul de Gales, no Reino Unido, em dezembro do ano passado.Lewis Haines declarou-se culpado de homicídio por negligência. No entanto, o Tribunal da Coroa de Swanse, onde o homem se apresentou, decidiu julgar Haines pelo crime de homicídio, de acordo com o jornal The Sun.Lily Sullivan, de 18 anos, desapareceu após ter estado num espaço de diversão noturna com alguns amigos, onde conheceu Haines. Após o desaparecimento, a família e amigos de Lily emitiram apelos por informações do seu paradeiro. O corpo da jovem foi encontrado a 17 de dezembro."Lily era uma filha gentil e carinhosa, que fará muita falta a todos", disseram os pais da jovem, acrescentando ainda que "a família está muito agradecida a todos os amigos da Lily pelo apoio".Haines vai voltar ao tribunal a 20 de junho para ser julgado.