Homem agride advogado após conhecer sentença

David Chislton foi condenado a 47 anos de prisão.

16:05



As imagens captadas através de uma câmara oculta, colocada na farda de um dos agente policiais mostram o momento em que David Chislton se vira contra o advogado e parte para a violência. Através das imagens, é possível perceber que o advogado se estava a dirigir ao cliente quando acabou agredido.



De acordo com as autoridades locais, o advogado foi rapidamente transportado para o hospital e sofreu ferimentos no nariz. David Chislton foi imobilizado pelos agentes e retirado do tribunal.





David Chislton agrediu o próprio advogado, no tribunal de Cleveland, no Ohio, EUA, após aperceber-se da dura pena de prisão que ia cumprir.O homem foi acusado de 24 crimes incluindo o de violência doméstica e fogo posto. Apesar de se ter assumido como culpado dos crimes acabou condenado a 47 anos de prisão.