Homem ajuda filho de 12 anos a espancar e esfaquear menino da mesma idade

Martinez D. Mitchell, um homem de 43 anos, ajudou o filho de 12 anos a espancar e esfaquear um menino da mesma idade, em Washington, nos EUA, na passada quarta-feira.O suspeito esteve em fuga durante dois dias mas foi capturado e colocado sob investigação.De acordo com os dados da investigação, o homem terá segurado o menino enquanto o filho menor o socava e esfaqueava, sem que este pudesse fugir. A vítima sofreu ferimentos com faca nos bíceps, num dos punhos e num dedo.O homem fugiu do local do crime deixando o filho para trás, que mais tarde foi localizado em casa e detido pela polícia. O motivo do ataque continua sob investigação.