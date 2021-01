Homem algemado salta do terceiro andar de prisão e escapa às autoridades no Rio de Janeiro

Numa ação verdadeiramente cinematográfica, um preso fugiu de uma cadeia na cidade do Rio de Janeiro saltando por uma janela do terceiro andar, mesmo tendo as mãos algemadas.Diego do Nascimento Rodrigues, de 20 anos, preso dias antes por furto, desapareceu depois do ousado salto e até este sábado não tinha sido localizado.A fuga sucedeu na tarde desta sexta-feira, 29 de Janeiro, depois de Diego e outros 15 presos por crimes diversos terem tido a prisão confirmada por um juiz de custódia e terem regressado à Cadeia Pública José Frederico Marques, conhecida como Prisão de Benfica, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.O rapaz, quando estava a ser conduzido no meio de outros presos para ser levado de volta para a sua cela, aproveitou aparentemente uma distracção do guarda prisional que escoltava o grupo e pulou por uma janela sem grades do corredor do terceiro andar da cadeia.Atingindo o solo aparentemente sem se magoar ou partir alguma coisa, Diego correu para o edifício da direcção da prisão, e conseguiu com assombrosa facilidade atravessá-lo sem ninguém o deter e alcançar a rua. Entrando em seguida numa igreja próxima, ele saiu pelas traseiras do templo, que dão acesso à perigosa favela do Arará, controlada pela facção criminosa Comando Vermelho, e desapareceu.O guarda prisional que escoltava o grupo de 16 presos que tinham ido à audiência de custódia no tribunal e voltavam para a cadeia, Michel Marcos de Oliveira, contou à polícia que não se apercebeu da fuga de Diego, dada a dificuldade de escoltar sozinho um grupo tão numeroso de criminosos.Só na prisão, ao fazer a contagem dos reclusos que tinha escoltado, descobriu que faltava um e, através das cãmaras de vídeovigilância, visualizou o arrojado salto de Diego e o percurso que ele fez sem ser importunado até ficar a salvo na favela vizinha à prisão.