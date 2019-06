Homem apanhado a conduzir a 243 km/h por estar atrasado para o emprego

Richard Thompson, de 21 anos, foi apanhado por uma câmara da polícia a conduzir a uma velocidade de 243 km/h. Numa entrevista policial, o homem pediu desculpas pelo sucedido e alegou que estava a acelerar para chegar ao emprego a tempo.

O incidente ocorreu a 25 de agosto de 2018, quando Thompson conduzia um Audi TT RS e atravessava na estrada M23 em direção ao norte em Crawley, na Inglaterra.

O construtor da cidade de Lancing, foi proibido de guiar por 15 meses e condenado a realizar 150 horas de trabalho não remunerado. Richard terá também de pagar uma multa de 190 euros.

Chris Snell, da equipa de câmaras de segurança da polícia de Sussex, disse: "As restrições de velocidade estão em vigor por um motivo. A velocidade deve ser ajustada de acordo com as condições. Exceder o limite de velocidade é perigoso e pode ter consequências devastadoras".

"A velocidade reduz significativamente a sua capacidade de reagir a perigos na estrada, como a vida selvagem, detritos e outros tráfegos. No momento em que se enacara um perigo em tais velocidades, pode ser tarde demais", acrescentou.

Nicki Peddle, chefe de prevenção do Serviço de Bombeiros e Resgate de West Sussex, disse: "No ano passado assistimos a 684 colisões de tráfego rodoviário em West Sussex".

O homem se declarou como culpado de conduzir perigosamente no tribunal de Magistrados de Crawley, a 22 de Maio deste ano.