Um homem de 30 anos foi detido no Arizona, nos EUA, depois de ter sido apanhado com 3.7 milhões de dólares (mais de 3 milhões e 300 mil euros) em droga no seu próprio carro.Logan Lewis Pederson guardava na viatura quatro tipos de substância diferentes: metanfetamina, cocaína, MDMA e THC.Os agentes encontraram as drogas durante uma operação Stop. Pederson nunca olhou para os agentes e apresentou-se nervoso no momento da abordagem. Acabou detido e vai agora ser julgado.