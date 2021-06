‘Homem-Aranha’ oferece máscara do super-herói ao Papa Francisco

Uma pessoa vestida de Homem-Aranha esteve, esta quarta-feira, na audiência geral com o Papa Francisco, no Vaticano, e ofereceu uma máscara do super-herói da Marvel ao Sumo Pontífice.



O homem por detrás da máscara é Mattia Villardita, de 27 anos, natural do norte de Itália, e teve direito a um lugar VIP na audiência papal pelo trabalho que desenvolve junto de crianças doentes que se encontram hospitalizadas. Mattia visita-as vestido do famoso super-herói criado por Stan Lee e Steve Ditko.





O trabalho de Mattia Villardita foi distinguido no ano passado pelo presidente italiano, Sergio Mattarella.