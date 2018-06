Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem armado barrica-se em barragem de Las Vegas

Autoridade encontram-se no local e tentam abordagem cautelosa.

21:29

Um homem, alegadamente armado, encontra-se barricado na barragem Hoover Dam, em Las Vegas, Estados Unidos.



De acordo com as autoridades locais, o homem encontra-se dentro do veículo, mas a posse de uma arma ainda não foi confirmada.



O alerta foi dado às 11h53 locais [às 19h53 em Portugal]. O suspeito está a bloquear uma das vias e permite a passagem de alguns veículos. Todas as estradas que dão acesso à ponte estão cortadas.



Por enquanto, a polícia tenta uma abordagem cautelosa.



De acordo com o jornal britânico Mirror, o suspeito está a comunicar com mensagens escritas através do vidro do carro.



"Sr. Presidente, liberte os relatórios", é a mensagem transmitida segundo uma testemunha.









