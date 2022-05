Homem armado com arco e flecha admite ter matado cinco pessoas

Um homem dinamarquês, de 38 anos, admitiu ter esfaqueado cinco pessoas até à morte e ter tentado atingir mais durante um ataque com arco e flecha, em Kongsberg, Noruega. O ataque, que ocorreu a 13 de outubro do ano passado, durou mais de meia hora , Espen Andersen Braathen atacou aleatoriamente pessoas que se encontravam nas suas casas, nas ruas e numa loja. O processo de julgamento do homem está programado para durar até junho.

Na passada quarta feira, o homem admitiu ter cometido o crime quando apresentado ao juiz "eu declaro-me culpado de todas as acusações", afirmou Braathen. Segundo o jornal The Mirror, quatro mulheres e um homem, com idades entre 52 e 78 anos, foram esfaqueados até a morte nos ataques ocorridos em outubro e mais três pessoas foram atingidas pelas flechas. O homem foi preso após fugir do local.

Segundo o jornal britânico, o indivíduo, que sofre de uma doença mental, foi condenado a cuidados psiquiátricos. Para além dos assassinatos e das tentativas, Braathen foi acusado de ameaçar 13 pessoas, bem como de uma tentativa de lesão corporal.

O número de mortes causadas por este ataque foi o mais alto, na Noruega, desde 2011, quando o extremista Anders Behring Breivik matou 77 jovens que estavam num acampamento.