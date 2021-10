Homem armado com faca ameaça polícia em França e acaba morto a tiro

Um homem armado com uma faca ameaçou agentes da polícia em Colombes, França, e gritou "Allah Akbar", que significa Alá é grande, acabando por ser atingindo por vários tiros feitos pelos agentes, avança o jornal Le Figaro.





A situação ocorreu durante uma operação de controlo da estrada. A imprensa francesa revela que o homem ficou em estado grave e que não é conhecida qualquer relação com radicalização terrorista.



O ministro do interior francês elogiou a atuação dos agentes em solucionar o problema:"Mais do que nunca, devemos permanecer vigilantes e, mais do que nunca, a polícia está na linha de frente. Obrigado pela coragem", disse na rede social Twitter.