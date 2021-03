Homem armado com faca ameaça polícia em Paris e acaba morto a tiro

Um homem foi, este domingo, morto a tiro em Paris por um agente da polícia após ameaçar as autoridades com uma faca.

A situação ocorreu no centro da capital francesa quando a polícia foi chamada para uma disputa familiar. Quando chegaram ao local dois agentes dirigiram-se para a ocorrência e um terceiro ficou a vigiar as bicicletas da polícia onde seguiam. O terceiro agente é surpreendido quando um homem se aproxima dele e o ameaça com uma faca.

Segundo o Le Parisien, "o agente tentou afastar o homem, mas visivelmente perturbado, insiste e tira uma faca, ameaçando o polícia". O oficial tira o bastão para afastar o homem mas este insiste.

"O agressor perturbado continua a avançar em direção do agente com a faca na mão. O polícia pega, então, na pistola e dispara três tiros contra o homem, que caiu imediatamente no chão", avança o jornal francês.

A vítima ainda foi socorrida mas acabou por morrer no local.