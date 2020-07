Homem armado com granada faz agente da polícia refém

Um cidadão ucraniano conseguiu escapar de detenção após ter roubado um carro e fez refém um agente da polícia, esta quinta-feira, na cidade de Poltrova, Ucrânia.



A polícia tentava prender o criminoso que tinha roubado um veículo mas foi nesse momento que o suspeito pegou na granada, ameaçou os polícias e fez um deles refém, pode ler-se no Facebook do vice ministro do interior do país, Anton Gerashchenko.





Após negociações, o atacante 'trocou' o polícia por um coronel e levou um carro das autoridades. O deputado explica que estão em andamento as negociações para forçar o homem a render-se sem que existam feridos.

A Ucrânia tem sido palco de vários ataques na última semana. Dois dias antes um homem armado manteve 13 pessoas presas num autocarro durante horas até as libertar.