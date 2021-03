Homem armado detido junto à residência oficial da ‘vice’ norte-americana Kamala Harris

Um homem fortemente armado foi detido pelas autoridades norte-americanas junto à residência oficial da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, esta quinta-feira.





Segundo o The Independent, o suspeito, de 31 anos, tinha na sua posse e no interior do carro várias armas e munições, quando foi travado junto ao Observatório Naval pelos Serviços Secretos dos EUA.

Trata-se de um homem do Texas, que está agora acusado de posse de arma ilegal e de munições não registadas.

A vice-presidente dos EUA não vive atualmente naquela habitação porque a mesma se encontra em renovação.