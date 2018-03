Homem armado dispara e faz reféns em lar de veteranos de guerra na Califórnia

Há relatos de que pelo menos 30 tiros foram disparados.

19:57

Um homem armado disparou e fez pelo menos três reféns dentro das instalações do Lar de Veteranos de Guerra da Califórnia, localizado em Yountville.

A polícia do condado de Napa já que está em curso uma grande operação policial no local.





NAPA CO SHERIFF: Police activity at the Veterans Home in Yountville. Please avoid the area. No action required. https://t.co/DAGVsOILnV — County of Napa (@CountyofNapa) March 9, 2018





"As autoridades estão no Lar de Veteranos de Guerra de Yuntvilledepois de relatos de um tiroteio. A prioridade dos nosso residentes, funcionário e de toda a comunidade é a nossa prioridade. Foi acionado o protocolo de emergência e estamos a cooperar com as autoridades, que darão mais informações em breve", escreve a direção do lar em comunicado.





Yountville Veterans Home Update ?? pic.twitter.com/Y4Wt0dK9kZ — CalVet (@MyCalVet) March 9, 2018





Há relatos não confirmados de que foram ouvidos 30 tiros. Não há, para já, confirmação da existência de mortos ou feridos.

O lar, um dos que mais veteranos de guerra acolhe em todos os EUA, tem mais de 1000 utentes.