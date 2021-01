Homem armado e com passe falso para tomada de posse de Joe Biden detido perto do Capitólio em Washington

Um homem foi detido esta sexta-feira pela polícia do Capitólio em Washington, nos EUA, depois de ter sido intercetado num posto de segurança da capital norte-americana com uma arma ilegal, mais de 500 cartuchos de munição e um passe falso para a cerimónia de tomada de posse do presidente eleito, Joe Biden.A informação foi divulgada num relatório do Departamento de Polícia Metropolitana, citado pelo jornal "The New York Times".Identificado como Wesley A. Beeler, o homem, residente na Virgínia, foi acusado de cinco crimes, entre eles posse ilegal de arma e munições.O suspeito foi detido numa rua a poucos quarteirões da sede da Polícia e do próprio Capitólio.A presença policial e de militares tem sido reforçada na capital dos EUA, numa altura em que se aproxima o dia da tomada de posse de Biden, marcada para dia 20 de janeiro. As pontes da cidade estão bloqueadas entre as 06h00 de dia 19 e as 06h00 do dia 21.O FBI anunciou na sexta-feita a detenção de mais de 100 pessoas e pelo menos 270 suspeitos identificados ligados ao ataque ao Capitólio no passado dia 6 de janeiro, que provocou seis mortos e vários feridos.