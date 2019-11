Homem armado faz sete reféns dentro de um bar no Rio de Janeiro

Um homem armado fez esta sexta-feira sete pessoas refém num bar no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. O estabelecimento em causa é conhecido como 'Bar da Preta', localizado na Rua do Rezende.



De acordo com a imprensa brasileira, o suspeito estava armado com uma faca e com um garrafa, que alegadamente tinha combustível.





Segundo o porta-voz da Secretaria de Polícia Militar, o coronel Mauro Fliess, o homem "possivelmente" também estaria com uma arma de fogo.

Segunda avança o portal G1, a ocorrência começou cerca das 15h00 (18h00 em Portugal Continental), altura em que chegou o alerta aos bombeiros da cidade.Por volta das 20h00 (23h00 em Portugal Continental) ainda só tinham sido libertadas cinco pessoas.As autoridades foram acionadas.