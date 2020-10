Homem armado faz vários reféns dentro de um banco na Geórgia

Um homem armado fez esta quarta-feira à tarde vários reféns, ainda em número incerto, dentro das instalações de um banco na Geórgia, informaram as autoridades desta ex-república soviética.

O Ministério do Interior da Geórgia não precisou, até ao momento, quantas pessoas foram feitas reféns dentro do banco, localizado na cidade de Zugdidi (região oeste), ou quais são as exigências do agressor.

A polícia isolou, entretanto, a zona onde fica a sucursal bancária e montou uma operação "para neutralizar o agressor", informou o ministério num comunicado.