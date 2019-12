Homem arrisca a própria vida a resgatar veados

Ryan Peterson, de Ontário, Canadá, arriscou a própria vida a resgatar veados que estavam presos no meio de um lago congelado. O homem amarrou cordas ao pescoço dos animais e arrastou-os até ficarem em segurança.



Peterson estava a patinar durante a hora de almoço quando viu os animais. "O gelo ainda estava muito fino para qualquer tipo de veículo, então patinar era a única opção", disse Peterson.

O vídeo que circula na Internet mostra o homem a patinar na direção dos veados e a amarrar a corda. Os animais tentaram várias vezes levantar-se mas, como não conseguiam, Ryan arrastou-os até ficarem em segurança.

This man - Ryan Peterson - was skating on a lake in Canada when he spotted three deer stuck in the ice.



The ice was too thin for vehicles. He went back, got rope, tied it around each deer, then pulled them each to safety.



