Homem assaltado e esfaqueado em centro comercial de Londres

Um grupo de jovens esfaqueou um homem no parque de estacionamento do centro comercial The Swan em Birmingham, Londres, por volta das 22h00 de sábado, 18 de maio.

A vítima de 50 anos foi puxada para fora do seu carro por um grupo de agressores, devido a recusar dar as chaves da sua viatura. Antes de os assaltantes fugirem, esfaquearam uma das pernas da vítima.

Um segurança do centro comercial encontrou o homem coberto em sangue. A vítima foi levada de urgência para o hospital e o parque de estacionamento ficou fechado até às três da manhã de domingo.

As investigações sobre os suspeitos em fuga estão a decorrer.