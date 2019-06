Um homem atacou e feriu cinco agentes numa tentativa de atravessar um posto de segurança no aeroporto de Phoenix, nos Estados Unidos.Segundo avança a CNN, as vítimas foram transportadas para o hospital após o incidente que ocorreu no terminal 4.Num vídeo partilhado pela imprensa internacional, é possível ver o homem a agredir violentamente os cinco agentes.O suspeito foi identificado, detido e acusado de invasão criminosa e resistência à prisão.