Homem ataca mulher com seringa em supermercado: "Parece uma picada de abelha, não é?"

Thomas Bryon Stemen, um homem de 51 anos, está a ser acusado de ter atacado uma mulher num supermercado com uma seringa na nádega direita, em Maryland, nos EUA.Após a agressão, o norte-americano terá questionado a vítima: "Eu sei que parece uma picada de abelha, não é?". Na passada sexta-feira, a polícia confiscou outras seringas com esperma no carro do suspeito, não podendo confirmar se alguma das mesmas tinha sido a utilizada durante o crime.A vítima, Peters, garante que não se apercebeu do que aconteceu, tendo sentido apenas uma dor semelhante à de uma queimadura de cigarro. Depois do confronto com o homem, a mulher foi para casa e apercebeu-se de que tinha um ferimento por perfuração.O momento ficou registado em vídeo através das câmaras de videovigilância presentes no local. As autoridades acreditam que o ataque terá sido deliberado.