Homem esfaqueia pessoas na Noruega e é morto pela polícia

Um homem armado com uma faca atacou diversas pessoas em Oslo, capital da Noruega, esta terça-feira de manhã. A polícia abriu fogo sob o suspeito e matou-o a tiros.



A identidade do suspeito ainda não foi divulgada. A polícia ainda não confirmou o número de feridos, nem a gravidade dos ferimentos, mas disse que existe "mais do que uma vítima" e que um agente ficou magoado no ataque.





#Oslo Området Bislett. Politiet bekrefter at det har vært en konfrontasjon mellom politiet og minst en person til. Det har blitt avfyrt skudd. Situasjonen er pr nå ikke avklart. Det er mye politi i området. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 9, 2021

Os feridos foram transportados para o hospital para serem observados pelos profissionais de saúde.

A imprensa local avança que o suspeito ainda tentou atacar o carro da polícia e abriu a porta do veículo, antes de ser baleado pelos agentes.



O homem encontrava-se de tronco nu e com a faca na mão quando foi morto pela polícia.