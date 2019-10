Um agente da polícia morto em ataque a esquadra em Paris

Um agente da polícia morreu num ataque à facada esta quinta-feira numa esquadra em Paris. O agressor já foi abatido, de acordo com a Reuters.A estação de metro localizada perto da esquadra onde ocorreu o ataque encontra-se encerrada por questões de segurança.O ministro do Interior da França, Christophe Castaner, está a dirigir-se para o local do crime.Em atualização