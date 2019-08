Homem atacado com espada em plena luz do dia em Stuttgart

Um homem de 36 anos foi esfaqueado até à morte com uma espada esta quarta-feira num bairro a sul da cidade de Stuttgart, na Alemanha.

Segundo o canal de televisão alemão Deutsche Welle, a vítima foi atacada por homem, em plena luz do dia, após uma discussão. Após o ataque o suspeito fugiu de bicicleta, tendo sido detido poucas horas depois.



As autoridades foram alertadas pelas testemunhas, que se aproximaram do agressor para tentar impedir o ataque.





