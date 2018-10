Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem atira filha de amigos pela janela

Indivíduo “perturbado” atirou menina do sexto andar e lançou-se em seguida. Caso ocorreu em Espanha.

Por Ricardo Ramos | 09:49

Um homem atirou esta terça-feira uma menina de seis anos de um sexto andar na cidade espanhola de Málaga e, de seguida, lançou-se ele próprio no vazio. Ambos tiveram morte imediata, desconhecendo-se os motivos por detrás deste ato tresloucado que chocou o país.



Segundo a polícia, o homem, de 50 anos, era colega de trabalho dos pais da menina e estava a passar uns dias em casa deles porque "atravessava um momento difícil". O casal tem outra filha, um ano mais velha.



Esta terça-feira de manhã, quando o pai estava a preparar as crianças para as levar à escola, e sem que nada o fizesse prever, o homem pegou na menina mais nova e atirou-a pela janela do apartamento, num sexto andar e, segundos depois, atirou-se ele.



O pai das meninas não teve tempo de reagir e ficou em estado de choque com o sucedido.



Os bombeiros foram chamados ao local mas limitaram-se a confirmar os óbitos, já que ambos tiveram morte imediata ao embaterem no solo. Amigos da família contaram ao jornal ‘Sur’ que o homem "tinha a mania da perseguição", mas desconhece-se se lhe foi diagnosticada alguma doença do foro psiquiátrico.



Esta não era a primeira vez que estava a viver com os colegas, e os vizinhos viram-no várias vezes a brincar com as meninas no jardim do condomínio.



A polícia está a investigar os motivos por detrás desta tragédia inexplicável.