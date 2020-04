Homem atira idosa para o chão para lhe roubar a carteira. Veja as imagens

Um homem foi preso por derrubar uma mulher idosa para o chão para depois lhe roubar a carteira, em Kent no Reino Unido.

O momento impressionante foi captado por uma câmara de videvigilância que mostra a vítima a atravessar a rua e o agressor a sair de um carro para a assaltar.





No final, o homem é visto a entrar novamente dentro do automóvel e a abandonar o local, enquanto a mulher se tenta levantar com muitas dificuldades.