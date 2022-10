Homem atira três cocktail molotov com pirotecnia para posto da polícia de fronteira no Reino Unido

Um homem atirou três cocktail molotov com pirotecnia a um novo posto da polícia de fronteira, no Porto de Dover, a sul da Inglaterra, no Reino Unido. Apenas um dos engenhos não explodiu.O suspeito, que vestia uma t-shirt às riscas, dirigiu-se até ao local, num carro branco, e ao sair do automóvel atirou três bombas de petróleo, denunciou um fotógrafo, testemunha no local, à Reuters.Após o ataque, o agressor conduziu até uma estação de combustivel, amarrou um laço improvisado à volta do pecoço e prendeu-o num poste de metal, tirando a própria vida, afirmou a testemunha.A polícia britânica chegou minutos depois e isolou a área.