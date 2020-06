Homem baleado nos EUA enquanto manifestantes tentavam derrubar estátua de conquistador espanhol

Um homem foi baleado na noite de segunda-feira em Albuquerque, no estado do Novo México, quando manifestantes tentavam derrubar uma estátua de bronze de um conquistador espanhol, disse fonte policial.

A vítima foi levada para um hospital, não sendo conhecido o seu estado de saúde, informou o porta-voz da polícia de Albuquerque, Gilbert Gallegos, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

O incidente ocorreu no início de confrontos entre manifestantes e um grupo de homens armados que tentava proteger a estátua de Juan de Onate, explorador espanhol, em frente ao Museu de Albuquerque.





This is the shooter. He said, "My father is the BCSO (Bernalillo County Sheriffs Office)." pic.twitter.com/YRGL3mjljj