Homem mata agricultou e polícia em Espanha. Atirador abatido pelas autoridades

A Guarda Civil Espanhola abateu, esta quarta-feira, um homem que se barricou numa casa de campo após ter assassinado um agricultor e um políca no munícipio de Ciudad Real, em Espanha.O alerta foi dado às 10 horas locais, 09h00 em Lisboa.De acordo com o jornal espanhol El País, o incidente teve origem numa discussão entre pai e filho, tendo o homem ,de 50 anos, disparado depois inscriminadamente sobre as pessoas.Além das vítimas mortais, três pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas está um agricultor que alegadamente terá tentado mediar a discussão e um polícia da localidade de Argamasilla de Calatrava, avançou fonte da Guarda Civil.A troca de disparos levou a que a estrada ficasse cortada durante algumas horas.O pai do agressor, de 81 anos, sofreu apenas algumas escoriações e encontra-se agora no hospital sob observação, mas não corre perigo devida. O seu testemunho será importante para desvendar o caso.