Homem britânico detido após abusar sexualmente mulher durante voo da Ryanair

Um cidadão britânico foi detido após importunar sexualmente a passageira que se encontrava sentada ao seu lado no avião. O incidente aconteceu durante uma viagem da companhia da Ryanair com ligação Liverpool, no Reino Unido, /Palma de Maiorca, em Espanha.

Após a aterragem o homem, de 35 anos, foi detido pela polícia.

A mulher, também de nacionalidade britânica, garantiu que foi tocada nos seios durante a viagem, tendo o homem "convidado" a passageira a ter relações sexuais na casa de banho.

"O homem começou a tocar-lhe no ombro e, de repente, depois da mulher ter afastado a mão tocou num dos seus seios por cima da roupa", avançou o jornal Ultima Hora.





A mulher terá pedido ajuda à tripulação que imediatamente contactou a Guardia Civil Espanhola. O homem acabou por ser detido assim que o avião aterrou e já foi presente a juiz após passar uma noite na cela da polícia.O cidadão britânico é acusado dos crimes de abuso sexual e foi condenado ao pagamento de uma multa de 2800 euros.