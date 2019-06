When New Yorkers unite



Um homem entrou numa carruagem de um comboio de Nova Iorque, nos Estados Unidos, a ouvir o tema 'I Want it that Way' dos Backstreet Boys e os passageiros começaram a cantar a música durante a viagem.O tema, que fez sucesso nos anos 90, foi entoado pelo homem na carruagem e aos poucos foram-se juntando cada vez mais vozes.O vídeo do momento foi partilhado na rede social Twitter e já conta com mais de 1,5 milhões de vizualizações.