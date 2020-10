Homem casado com duas mulheres vai ser pai do 19.º filho e dá-lhe o nome de .... Chega

Um homem na Turquia, casado com duas mulheres, foi pai pela 19.ª vez. Ao último filho, Zeher Gezer deu o nome de Yeter que significa "Chega".



Zeher Gezer, que perdeu o trabalho devido à pandemia da Covid-19, diz que é muito difícil sustentar a família e que é uma luta constante sobreviver para conseguir suportar os gastos das vinte e duas pessoas que vivem na sua casa.



Com as dificuldades financeiras, quatro das filhas e um filho abandonaram a escola e foram trabalhar para ajudar nas despesas da casa. O Daily Star avança que as dezanove crianças vão muitas vezes para a cama sem comer e que a família espera que as autoridades locais os ajudem. Zeher Gezer faz apelos "ao estado, ao primeiro-ministro e ao presidente": "Precisamos deles para nos proteger. Estamos a viver miseravelmente, se não conseguirmos ajuda, vamos morrer de fome ", acrescenta Zeher Gezer.



Apesar de todas as dificuldades por que passam, a primeira mulher a casar com Gezer e mãe de dez filhos, Diber, diz-se feliz e admite: "No início tinha ciúmes da esposa recém-casada mas agora somos como irmãs. Ela tem filhos e eu também. Os filhos dela são meus e os meus são dela".



Na Turquia a poligamia é ilegal mas há formas de contornar a legislação. Gezer casou com uma mulher pelo civil e com a outra religiosamente, através de um casamento islâmico. Desta forma não viola a lei turca.

