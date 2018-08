Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem causa terror na cidade de Londres

Suspeito britânico atropelou vários ciclistas e peões junto ao Parlamento Britânico.

Por Margarida Andrade e Beatriz Garcia | 10:26

Um homem, de nacionalidade britânica, colidiu ontem pelas 07h37, contra as barreiras de segurança do Parlamento Britânico, em Westminster (Londres), atropelando vários ciclistas e peões. O suspeito, de 29 anos, que conduzia um Ford Fiesta prateado, foi detido no local.



As autoridades britânicas confirmaram que o incidente foi um ataque terrorista e confirmaram que duas vítimas foram transportadas para o hospital com ferimentos ligeiros, enquanto uma terceira pessoa foi assistida no local.



Várias testemunhas relataram à BBC que viveram momentos de aflição.



"Vi pelo menos dez pessoas a deitarem-se no chão. Disseram-me, basicamente, para sair da frente e correr. Eu corri pela minha vida", relatou Jason Williams. Também Ewalina Ochab viveu o atentado bem de perto. "Estava a andar no outro lado da estrada. Ouvi barulhos e pessoas a gritarem. Olhei à volta e vi um carro prateado a andar muito depressa", afirmou.



Depois do ataque terrorista a estação de metro de Westminster foi encerrada, tal como grande parte dos acessos em torno do Parlamento Britânico.



A primeira-ministra britânica, Theresa May, expressou solidariedade com as vítimas.



"Os meus pensamentos estão com os feridos no incidente em Westminster e os meus agradecimentos aos serviços de emergência pela resposta pronta e corajosa", escreveu May no Twitter.