Homem com Covid-19 morre três semanas depois de apanhar vírus ao despedir-se do pai no hospital

Um homem de 41 anos morreu infetado com a Covid-19 três semanas depois de despedir do pai que morreu vítima da Covid-19 também.Semanas depois da visita Greg Smith começou a sentir os primeiros sintomas provocados pela infeção do coronavírus e pouco tempo depois foi internado devido ao agravamento da doença e ficou dependente de um ventilador.A família disse ao jornal britânico Mirror que "não consegue expressar a mágoa" pela morte de Roy, de 67 anos, em dezembro, e de Greg, em janeiro.Greg Smith vivia em Worcester, Inglaterra, era casado e tinha quatro filhos.