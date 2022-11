Homem com demência mata e desmembra a mulher no Dia de Ação de Graças

Um homem, de 62 anos, foi acusado de matar brutalmente a mulher no Dia de Ação de Graças, no estado de New Mexico, nos EUA. Quando chegaram à casa, a polícia deparou-se com a vítima desmembrada e coberta em sangue, no chão do quarto, enquanto o homem, que sofre de demência, estava deitado na cama.

Os familiares tinham sido convidados para almoçar com o casal, mas assim que chegaram e ninguém abria a porta, perceberam que algo de errado se passava. Depois de forçarem a entrada, viram a cena do crime e ligaram de imediato para o 911 (112 em Portugal) a reportar o homicídio.





Segundo o jornal norte americano New York Post, antes disso o irmão do homem já tinha entrado em contacto com o serviço de emergência por estar preocupado com o facto do casal não abrir a porta.

Quando descobriram o crime, um membro da família do homicída ligou para a emergência e revelou que o homem tinha matado a mulher.

Quando a polícia chegou e se deparou com o corpo da vítima, deteve o agressor. O homem tinha cortes no pescoço e na perna e, por isso, encontra-se no hospital a recuperar-se dos ferimentos, explica a polícia ao New York Post.

Um dos vizinhos do casal disse ao jornal americano que estava chocado com o sucedido porque ambos sempre aparentaram ser bons amigos e pessoas pacíficas.