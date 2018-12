Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem com doença terminal casa com o amor da sua vida

Darren submeteu-se a um transplante de pulmões que o corpo rejeitou.

19:35

Darren Eastwood, um britânico com uma doença terminal que apenas lhe dá cinco semanas de vida, casou com a mulher da sua vida numa cerimónia realizada no hospital. O enlace emocionante contou com 60 convidados.



O homem, de 24 anos, sofre de fibrose cística e submeteu-se a um transplante de pulmões. Uma vez que o corpo rejeitou os novos órgãos, Darren tem pouco mais de um mês de vida.



Apesar de a doença lhe ter roubado um futuro com o amor da sua vida, Lauren Pope, os dois não deixaram de viver os seus sonhos e casaram.



"Quando soube que ia morrer decidimos que íamos fazer tudo o que pudéssemos para nos casarmos. Mais do que tudo, quero que a Lauren seja feliz - e saber que depois de eu morrer vou sempre estar com ela", revela ao The Mirror.



Uma amiga da família deu início a uma página de angariação de fundos para pagar o sonho do casal. O objetivo de amealhar 1500 dólares - cerca de 1300 euros - foi ultrapassado e, em apenas 11 dias, superou os 3 mil dólares.