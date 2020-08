Homem com "forte odor corporal" invade casa de repouso e viola duas idosas

Duas idosas foram abusadas sexualmente numa casa de repouso, por um homem com um "forte odor corporal", em Manchester, no Reino Unido.Segundo o jornal The Mirror, o ataque ocorreu durante a madrugada de segunda-feira por um suspeito com um casaco de capuz e calções. As duas vítimas descreveram-no ainda como um indivíduo com um "forte odor corporal".O caso está a ser investigado pela polícia, que consideram que o agressor não terá quaisquer ligações ao lar, e que terá entrado de forma incógnita nas instalações do mesmo.